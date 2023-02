Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε μία φοβερή ανάρτηση στα social media, τρολάροντας την αρχική ακύρωση της παγκόσμιας επίδοσης του Μίτλου Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος.

Ο Τεντόγλου τιμωρήθηκε από την World Athletics για αντικανονικό παπούτσι και αφού πρώτα τους… ξεφτίλισε σε μήνυμά του στα social media, στη συνέχεια τους… γλέντησε και μέσα στο γήπεδο, κάνοντας ακόμη καλύτερη επίδοση, με νέο ρεκόρ για φέτος, στα 8,41 μέτρα.

Ο φίλος του και συναθλητής του, Εμμανουήλ Καραλής, έσπευσε έτσι να συμμετάσχει στην πλάκα που γίνεται υπέρ του Έλληνα Ολυμπιονίκη στα social media, ανεβάζοντας μία φωτογραφία με το εσώρουχο του τηλεοπτικού ήρωα Black Panther και γράφοντας: “Έχω πληροφορίες ότι ο #Τεντόγλου φορούσε αυτό το απαγορευμένο εσώρουχο οπότε δυστυχώς το WL του ακυρώνεται ξανά”.

I’ve got info that #Tentoglou was wearing this banned underwear

so unfortunately his WL is canceled again 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/ugVz2oib4S