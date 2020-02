Η Τότεναμ προκρίθηκε έστω και δύσκολα επί της Σαουθάμπτον στο Κύπελλο Αγγλίας, σε ένα ματς με πλούσιο θέαμα, αφού το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στο τέλος και με ανατροπή για την ομάδα του Μουρίνιο.

Από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν και ο Ντέλε Άλι, ο οποίος και έβγαλε την ασίστ για το δεύτερο γκολ της ομάδας τους, που “διέγραψε” το προβάδισμα των “Αγίων” στο παιχνίδι.

Ο Άγγλος μέσος έκανε όμως και πολλά… μαγικά κατά τη διάρκεια του αγώνα, αφού σε μία φάση του, ντρίμπλαρε με φοβερό τρόπο ακόμη και τον διαιτητή της αναμέτρησης, καθώς πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του, στην προσπάθειά του να “φύγει” προς την επίθεση.

