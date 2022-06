Απίστευτη ιστορία στη Γαλλία, με τον Γουίλφρεντ Χαπιό να κατακτά την πρώτη θέση στα 400 μέτρα μετ’εμποδίων στο εθνική πρωτάθλημα, λίγο μετά την επίθεση που δέχτηκε στο χώρο της προπόνησης.

Ο Χαπιό ξυλοκοπήθηκε άγρια από αγνώστους που έκαναν ντου στο χώρο περίπου 20 λεπτά πριν τον αγώνα του και σώθηκε από την επέμβαση του προπονητή του και την ασφάλεια, η οποία συνέλαβε στη συνέχεια τους δράστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος αθλητής του στίβου δέχθηκε όμως αρκετές μπουνιές πριν συμβεί αυτό και φέρεται να έφτυνε αίμα λίγο πριν την έναρξη του αγωνίσματός του. Ο ίδιος επέμεινε όμως να αγωνιστεί, παρότι χρειάστηκε να καλύψει και το ένα του μάτι, που είχε πρηστεί από το ξύλο.

Ακόμη κι έτσι λοιπόν, κέρδισε την κούρσα του και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πρωτάθλημα Γαλλίας, με αποτέλεσμα να γίνει και viral σε όλο τον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Wilfried Happio was assaulted during his warmup 20min before the race. Coughing up blood. Put on a makeshift eyepatch…went out and won the French Championships 400mH final!pic.twitter.com/OK7ZRr67T4