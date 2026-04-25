GBL: Στην 5άδα ο Άρης, υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου

Ο Άρης νίκησε με 75-65 τον Πανιώνιο και τον οδήγησε στον υποβιβασμό από την GBL, με το Μαρούσι να κερδίζει την παραμονή, παρά την ήττα με 101-85 από τον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Τα ματς στην τελευταία “στροφή” της GBL, “σφράγισαν” τον υποβιβασμό του Πανιωνίου και την παραμονή του Αμαρουσίου, αλλά την ίδια ώρα “κλείδωσαν” και την πρώτη 5άδα της κατάταξης, με τον Άρη να “κλέβει” την 5η θέση από το Περιστέρι και τον ΠΑΟΚ να κατακτά την 3η θέση, πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Μεγάλη νίκη πήρε και ο Κολοσσός Ρόδου με 91-80 επί της Καρδίτσας, αφού κατάφερε να εξασφαλίσει την 8η θέση του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα να κερδίσει και το δικαίωμα να αγωνιστεί στο επόμενο BCL.

Τα αποτελέσματα στην τελευταία αγωνιστική

Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson 97-76

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94

Άρης Betsson – Πανιώνιος 73-65

Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα 91-78

ΠΑΟΚ – Μαρούσι 101-85

Προμηθέας Πάτρας – Ηρακλή 97-85

Η τελική κατάταξη της GBL