GBL: Στην έδρα του Προμηθέα η ΑΕΚ, στη Μύκονο ο ΠΑΟΚ

Ανοίγει σήμερα (03.01.2026) η αυλαία της 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του 1ου γύρου στην Greek Basketball League με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να έχουν εκτός έδρας αποστολές και τον Ηρακλή να αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο Ιβανώφειο.

Στις 15:45 η Μύκονος που απέκτησε τον Τζάστιν Μπριγκς φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Ο “δικέφαλος του Βορρά” -που πριν από 24ωρα ενισχύθηκε με τον Νίκο Χουγκάζ- πραγματοποιεί εξαιρετικό πρώτο μισό και έχει ρεκόρ 9-2 ενώ οι νησιώτες έχουν ρεκόρ 5-6 στα πρώτα 11 ματς της ιστορίας τους στα «σαλόνια» της Α1 μπάσκετ των ανδρών.

Στις 18:15, ο Προμηθέας φιλοξενεί στην Πάτρα την ΑΕΚ. Η Ένωση αποχαιρέτησε τον Κρις Σίλβα (σ.σ. υπέγραψε στη Φενερμπαχτσέ) και ανακοίνωσε τον Τζέιμς Νάναλι. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έχει ρεκόρ 7-4, ενώ οι Αχαιοί 6-5.

Τέλος, στις 18:15, ο Ηρακλής υποδέχεται το Περιστέρι. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες με ρεκόρ 5-6. Ρεπό έχει ο Πανιώνιος, ο οποίος έχει πλέον προπονητή τον Νέναντι Μάρκοβιτς

Η 13η αγωνιστική (03-04/01/2026)

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου

15:45 Μύκονος – ΠΑΟΚ / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

18:15 Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

18:15 Ηρακλής – Περιστέρι / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου

13:00 Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι

13:00 Άρης – Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός – Καρδίτσα

ΡΕΠΟ: Πανιώνιος