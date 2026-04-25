GBL: Τα «ζευγάρια» στα πλέι οφ

Η κανονική περίοδος της GBL ολοκληρώθηκε με την πρώτη 8άδα να ετοιμάζεται πλέον για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, για τα οποία έχουμε πλέον οριστικά και τα “ζευγάρια”.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον 8ο Κολοσσό Ρόδου και αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Μύκονο Betsson, ο ΠΑΟΚ με το Περιστέρι και η ΑΕΚ με τον Άρη στα προημιτελικά της GBL.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν το πλεονέκτημα έδρας στην πρώτη φάση των πλέι οφ του πρωταθλήματος, με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις 2 νίκες.

Τα «ζευγάρια» στα πλέι οφ της GBL

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

ΠΑΟΚ – Περιστέρι

ΑΕΚ – Άρης Betsson