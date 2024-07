Γεωργία: Υποδοχή ηρώων από χιλιάδες οπαδούς στην Τιφλίδα, για την πορεία της ομάδας ως τους «16» του Euro 2024

Η Γεωργία έκανε την.. υπέρβαση στο Euro 2024, φτάνοντας μέχρι τη φάση των “16” της διοργάνωσης, με τους φίλους της ομάδας να επιφυλάσσουν αποθεωτική υποδοχή σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό τιμ, κατά την άφιξή της στην Τιφλίδα.

Η Γεωργία πέρασε στη φάση των “16” του Euro 2024 ως δεύτερη καλύτερη ομάδα από τις τρίτες της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης, μετά και την ιστορική νίκη που έκανε κόντρα στην Πορτογαλία. Η διαδρομή της στα γήπεδα της Γερμανίας σταμάτησε το βράδυ της 30ης Ιουνίου, μετά τη βαριά ήττα από τη “διαστημική” Ισπανία (4-1).

Η ομάδα του Βίλι Σανιόλ μπήκε στο αεροπλάνο της επιστροφής και το βράδυ της Τρίτης (02.07.2024) επέστρεψε στη Γεωργία και αποθεώθηκε!

Χιλιάδες Γεωργιανοί κατέκλυσαν τους δρόμους της Τιφλίδας για να υποδεχθούν την εθνική ομάδα, με τους παίκτες της να γίνονται δεκτοί σαν ήρωες κατά την επιστροφή τους στη χώρα!

Tbilisi, the capital of Georgia has witnessed unbelievable unity !! Thank you guys!! #Georgia #EURo2024 #Tbilisi #Eurocopa2024 pic.twitter.com/qZqXSjqhKB

Georgia players with a bus parade through the streets of Tbilisi as fans cheer them upon their return home after their EURO 2024 run. pic.twitter.com/8vltWV1LEx