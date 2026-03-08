Γιαννακόπουλος: «Στηρίζομαι πρώτα στον εαυτό μου και μετά στους άλλους, κάπως έτσι είναι και ο Παναθηναϊκός»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε νέα ανάρτηση μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή με 76-74 για την 20η αγωνιστική της GBL, με το τραγούδι «Κόντρα» και την Άννα Βίσση να πρωταγωνιστούν.

«Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι χαρακτήρας. Είναι η απόδειξη ότι όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να σταθείς απέναντι σε όλους», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του στο instagram, λίγες ώρες μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Ιβανώφειο.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τη Euroleague και πλέον η χαρά της κατάκτησης του Κυπέλλου έχει φύγει, αφού θα κληθεί να ανακάμψει σε Ελλάδα και Ευρώπη για να βρεθεί κοντά στην υλοποίηση των στόχων του.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε και ένα story με παλαιότερες δηλώσεις του, με το μήνυμα να είναι «στήριξη στον οδηγό».

Αναλυτικά η ανάρτηση του ιδιοκτήτη των πρασίνων

Κάποιος ρώτησε: Ποιος ακριβώς είσαι; Και η απάντηση ήταν: Είμαι αυτός που στηρίζεται πρώτα στον εαυτό του και μετά ζητά βοήθεια από τους άλλους.

Κάπως έτσι είναι και ο Παναθηναϊκός. Δεν περίμενε ποτέ κανέναν να του χαρίσει τη δόξα. Την πήρε μόνος του. Με πίστη, με πάθος και με την ψυχή του κόσμου του.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι χαρακτήρας. Είναι η απόδειξη ότι όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να σταθείς απέναντι σε όλους.

Και όπως ο άνθρωπος που πατά στα πόδια του, έτσι και ο Παναθηναϊκός: στηρίζεται στις αξίες του, στην ιστορία του και στον κόσμο του.

Γιατί στο τέλος, οι μεγάλες ομάδες δεν ζητούν στήριξη για να υπάρξουν. Υπάρχουν για να εμπνέουν.

Και ο Παναθηναϊκός πάντα αυτό έκανε. Να δείχνει τον δρόμο.

Υγ.Βουνα θα ανεβαινουμε…στο λαιμο θα τους παταμε».