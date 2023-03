Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε συνέντευξη στις ΗΠΑ και μίλησε για την προσπάθεια κατάκτησης του πρωταθλήματος από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Μιλώντας στο “The Athletic”, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποστήριξε ότι ο πρώτος τίτλος του NBA του δημιούργησε συναισθήματα μεγαλύτερα και από αυτά που έχει όταν έρχεται… κοντά με τη σύντροφό του Μαράια.

«Φίλε, αυτό το συναίσθημα, αυτό το συναίσθημα ήταν υπέροχο. Αυτό το συναίσθημα ήταν ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα και δεν πρόκειται καν να πω αυτό που σκέφτομαι γιατί πιθανότατα θα γίνει viral. Συγγνώμη, αλλά είναι καλύτερο από το να έρθεις σε επαφή. Ξέρεις τι εννοώ; Φίλε, τι;! Ξέρεις, αγαπώ τη γυναίκα μου. Αγαπώ τα παιδιά μου. Ήταν όμως το μεγαλύτερο συναίσθημα στη ζωή μου και σίγουρα θέλω να ξανανιώσω αυτό το συναίσθημα. Και θέλω να το κάνω ξανά με τους συμπαίκτες μου. Θέλω αυτούς τους δύο, τρεις μήνες του καλοκαιριού να νιώθω ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, ότι η ομάδα μας έχει κερδίσει.

Μου αρέσει αυτό το συναίσθημα, αυτό το συναίσθημα να δουλεύεις για οκτώ μήνες στη σεζόν και να δουλεύεις όλη σου τη ζωή, μέσα από όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, όλα αυτά πράγματα. Μικρά πράγματα αθροίζονται σε αυτή τη μικρή στιγμή. Και είναι είτε αυτοί θα έχουν εκείνη τη στιγμή, είτε εμείς θα έχουμε εκείνη τη στιγμή. Και λυπάμαι εγωιστικά που θέλω να είμαι αυτός ο τύπος για να ζήσω εκείνη τη στιγμή, ξέρεις; Αλλά και πάλι, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον.

Δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί, τι έχει στο απόθεμα ο Θεός για μένα. Ξέρω ότι είμαι εδώ για να γίνω καλύτερος. Είμαι εδώ για να έχω πολύ δρόμο σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω ότι είμαι εκεί που θέλω να είμαι. Νιώθω ότι μπορώ να βελτιωθώ τρομερά τα επόμενα δύο χρόνια. Ελπίζω ότι μπορώ. Και μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα μου χρόνο με τον χρόνο να είναι σε μία από αυτές τις τέσσερις ή πέντε ομάδες που έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα πρωτάθλημα».

