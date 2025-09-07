Γιάννης Αντετοκούνμπο: H ασύλληπτη double-double εμφάνιση του στο Ελλάδα – Ισραήλ και το επικό σκίτσο της FIBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με το Ισραήλ, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τα γαλανόλευκα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA ισοπέδωσε και το Ισραήλ, χαρίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στη γαλανόλευκη.

Συγκεκριμένα, ο “Greek Freak” έκανε double-double με 37 πόντους (18/21 δίποντα, 1/2 βολές) και 10 ριμπάουντ (9 αμυντικά-1 επιθετικό), ενώ είχε ακόμα 3 ασίστ, 6 λάθη και 1 τάπα σε 29 λεπτά συμμετοχής.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος. Είμαι πεπεισμένος», “αναγκάστηκε” να γράψει η FIBA, ανεβάζοντας ένα απίθανο σκίτσο.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε τέτοια κατάσταση, η Εθνική Ελλάδας δικαίως μπορεί να ονειρεύεται μία διάκριση στο φετινό Eurobasket.