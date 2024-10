Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η «38άρα» και το «πόστερ» κόντρα στους Σικάγο Μπουλς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν επιβλητικός κόντρα στους Σικάγο Μπουλς στη δεύτερη αγωνιστική του NBA, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς με 133-122.

Η άμυνα των “ελαφιών” δεν… εμφανίστηκε ποτέ στο ματς και έτσι πήγαν χαμένοι και οι 38 πόντοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έκανε μάλιστα και double double στο Μιλγουόκι Μπακς – Σικάγο Μπουλς.

Ο “Greek Freak” τελείωσε το ματς με 15/23 σουτ και 8/16 βολές, ενώ “μάζεψε” 13 ριμπάουντ και είχε 5 ασίστ για τρία λάθη, ενώ έκανε και… πόστερ τον Νίκολα Βούτσεβιτς με ένα “αυτοκρατορικό” κάρφωμα.

GIANNIS TOOK FLIGHT FOR THE POSTER! pic.twitter.com/MTI7mDD3rG