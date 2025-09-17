Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση του Έλληνα σούπερ σταρ για τα γενέθλια της Μαράια

Η Μαράια έκλεισε τα 33 και ο Γιάννης της ευχήθηκε χρόνια πολλά
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση του Έλληνα σούπερ σταρ για τα γενέθλια της Μαράια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε την κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου μεταλλιού με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket την Κυριακή (14/9/2025), ενώ τρεις ημέρες αργότερα (17/9) γιόρτασε και τα γενέθλια της συζύγου του, Μαράια.

Η Μαράια έκλεισε σήμερα 33 χρόνια ζωής, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και να εύχεται χρόνια πολλά στη σύζυγό του.

Η Μαράια ακολούθησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket και πανηγύρισε μαζί του τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας.

 
 
 
 
 
Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί από το 2016. Το 2024 Γιάννης και Μαράια ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

