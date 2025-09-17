Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση του Έλληνα σούπερ σταρ για τα γενέθλια της Μαράια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε την κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου μεταλλιού με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket την Κυριακή (14/9/2025), ενώ τρεις ημέρες αργότερα (17/9) γιόρτασε και τα γενέθλια της συζύγου του, Μαράια.

Η Μαράια έκλεισε σήμερα 33 χρόνια ζωής, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και να εύχεται χρόνια πολλά στη σύζυγό του.

Η Μαράια ακολούθησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket και πανηγύρισε μαζί του τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)

Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί από το 2016. Το 2024 Γιάννης και Μαράια ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.