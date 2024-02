Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εξαιρετική του εμφάνιση στο All-Star Game 2024

Μπορεί η εμφάνισή του να μην ήταν τέτοια, για να του δώσει το βραβείο του MVP του All-Star Game 2024, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσέφερε πόντους και… θέαμα στην ομάδα της Ανατολής και στους θεατές.

Με αρχηγό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η ομάδα της Ανατολής επιβλήθηκε της Δύσης του Λεμπρόν Τζέιμς με το εντυπωσιακό 211-186 και κατέκτησε το All-Star Game 2024. Ο “Greek freak” είχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ στα 22 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ του “Gainbridge Fieldhouse”.

Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “χάρισε” κάποια θεαματικά καρφώματα, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Giannis put on a show.



Full All-Star highlights from the Greek Freak. pic.twitter.com/cVDSUdALZW