Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε των Μιλγουόκι Μπακς, στην εκτός έδρας νίκη τους επί των Ορλάντο Μάτζικ (109-102) – Η καθυστέρησή του, σε εκτέλεση βολής του… κόστισε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το Μάτζικ – Μπακς με 34 πόντους (10/17 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8/11 βολές), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 4 λάθη σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε και στη γραμμή των βολών και στην προσπάθεια του να συγκεντρωθεί και να σκοράρει- φαίνεται πως το… παράκανε.

Ο “Greek Freak” έκανε πάνω από 10 δευτερόλεπτα να εκτελέσει τη βολή του και έτσι χρεώθηκε με παράβαση.

Giannis just got called for a 10-second free throw violation pic.twitter.com/74XxJlumhX