Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του μπάσκετ και πλέον φιγουράρει και στο εξώφυλλο του πασίγνωστου περιοδικού «Slam».

Το βάζει και αυτό στο… βιογραφικό του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μετά από ένα πρωτάθλημα ΝΒΑ, δύο τίτλους MVP σε σεζόν, έναν τίτλο MVP σε NBA Finals, ένα… τεράστιο συμβόλαιο και παρουσία σε εξώφυλλα παιχνιδιών για κονσόλες αλλά και στο Sports Illustrated, ο “Greek freak” κατάφερε να “λάμψει” και σε ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά για τον “μαγικό κόσμο” του μπάσκετ, το “Slam”.

Ο Αντετοκούνμπο φιγουράρει στο εξώφυλλο του τεύχους 234, που φέρει τον τίτλο “Ο Γιάννης ενεργοποιήθηκε”. Το τεύχος φιλοξενεί την ιστορία του Μπράντον Τζένινγκς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που θυμάται ένα μήνυμα του Greek Freak το 2018 που του ζητούσε να πάει στο πάρτι του.

“Ο Γιάννης πια δεν είναι ίδιος. Δεν είναι το παιδί που ζήτησε την άδειά μου για να έρθει στο πάρτι μου. Έφερε μόλις ένα πρωτάθλημα στην πόλη του Μιλγουόκι. Και όχι μόνο αυτό, κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο”, ανέφερε ο Τζένινγκς.

“Μια νέα εποχή τρόμου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο εξώφυλλο του Slam 234” αναφέρει στο ποστάρισμα του το γνωστό περιοδικό.

New reign of terror. Giannis Antetokounmpo covers SLAM 234.



