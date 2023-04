Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκνευρίστηκε όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θεωρεί τη σεζόν αποτυχημένη. Η αντίδραση του “Greek freak” ήταν έγινε θέμα διαφωνίας, μεταξύ του Σακίλ Ο’Νιλ και του Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την 4η ήττα των Μπακς από τους Χιτ και τον αποκλεισμό των “Ελαφιών” από τη συνέχεια των playoffs, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε πως δεν υπάρχει αποτυχία, αλλά όλα είναι βήματα προς την επιτυχία, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος έπαιξε 15 χρόνια και κατέκτησε έξι πρωταθλήματα.

Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Σακίλ Ο’ Νιλ διαφώνησαν, με τον πρώτο να παίρνει το μέρος του “Greek Freak” και τον δεύτερο να εκφράζει αντίθετη άποψη.

«Συμφωνώ με τον Γιάννη. Απλά έχασαν, δεν κερδίζεις πάντα! Ο Σακίλ έπαιξε 19 χρόνια και πήρε 4 πρωταθλήματα, δεν νομίζω ότι είχε 15 χρόνια αποτυχίας. Δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα! Για να πάρεις ένα πρωτάθλημα πρέπει να πάνε πολλά πράγματα όπως τα θες. Ο Γιάννης έχασε δύο παιχνίδια και έπαιξε ελάχιστα στο πρώτο. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν ήταν καλά. Μπορεί η σειρά να ήταν διαφορετική. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του για την ερώτηση. Είναι απογοητευτικό να τραυματίζεσαι τόσο νωρίς στη σειρά. Είναι ατυχές. Είναι σπουδαία υπόθεση να έχουμε αυτό το παιδί ως πρόσωπο της λίγκας. Είπε πως δεν θέλει να το κάνει προσωπικό στον δημοσιογράφο. Γι’ αυτό αγαπώ αυτό το παιδί», τόνισε ο «Τσακ».

