Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο καλύτερος παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε ως παίκτης της εβδομάδας στην ανατολική περιφέρεια του NBA. Ο Έλληνας φόργουορντ πήρε από το χέρι τους Μπακς και τους οδήγησε σε τέσσερις νίκες τις τελευταίες μέρες, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Έπειτα από ένα χαλαρό ξεκίνημα στη σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκορπάει και πάλι τον… τρόμο στις αντίπαλες άμυνες, μετρώντας μέσο όρο 24 πόντους και 10,3 ριμπάουντ την τελευταία εβδομάδα. Οι επιδόσεις του αυτές του έδωσαν το βραβείο του παίκτη της εβδομάδας στην Ανατολή.

Στην Δύση, αντίστοιχα τη διάκριση την κέρδισε ο Ντε’ Άαρον Φοξ. Ο άσος των Σακραμέντο Κινγκς είχε 31 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 8.8 ασίστ μέσο όρο στα τελευταία παιχνίδια.

