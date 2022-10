Την πρόθεση του μόλις αποσυρθεί από το μπάσκετ να ”εξαφανιστεί” από το προσκήνιο έκανε γνωστή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιμούμενος όπως είπε χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Τιμ Ντάνκαν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του NBA και εξέφρασε τη θέληση του, όταν κρεμάσει τα μπασκετικά του παπούτσια να πάει σε ένα μέρος όπου δεν θα τον αναγνωρίζει κανένας.

Στη συνέντευξη του μάλιστα, ανέφερε το παράδειγμα του άλλοτε αστέρα του NBA. Τιμ Ντάνκαν ο οποίος μετά την απόσυρση του από τα παρκέ του NBA, έχει ξεφύγει από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

“Όταν αποσυρθώ από το παιχνίδι, θέλω να εξαφανιστώ. Να πάω κάπου που δεν θα με ξέρουν” δήλωσε αρχικά ο Γιάννης, για να αναφέρει στην συνέχεια μία απολαυστική ιστορία: “Πήγα στην Σουηδία πριν από δύο χρόνια και δεν με ήξερε κανείς. Όταν έφυγα αναρωτιόντουσαν όλοι ‘ηταν αυτός ο Γιάννης;’ Είναι αλήθεια. Κάποια στιγμή ανέβασε ένα VIDEO στο youtube με έναν φίλο μου όπου φώναζα “κανείς δεν με ξέρει, Ναι!” Και όλοι γυρνούσαν με κοιτούσαν και αναρωτιόντουσαν ‘ποιος στο διάολο είναι αυτός’ και συνέχιζαν να περπατάνε. Μπόρεσα απλώς να φάω hotdog, να περπατήσω στους δρόμους και να μην με ενοχλεί κανείς”.

“Θέλω να γίνω σαν… πώς να το πω. Βλέπεις τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Μάτζικ Τζόνσον, όλους αυτούς τους σπουδαίους παίκτες που τους ξέρει ο κόσμος και τους ακολουθεί, αλλά δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να είμαι όπως ο Τιμ Ντάνκαν. Πού διάολο είναι ο Τιμ Ντάνκαν; Αλήθεια. Πού είναι; Δεν ξέρω. Θέλω να είμαι σαν αυτόν. Να λέει ο κόσμος “α, ναι ο Γιάννης, που βρίσκεται;’ Θέλω απλώς να παίζω το παιχνίδι και μετά να με ξεχνάει ο κόσμος, να μην μιλάει για εμένα”.

