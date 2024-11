Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δημοσιογράφο: «Μπορείς να φύγεις εάν δεν θέλεις να είσαι εδώ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απευθύνθηκε σε έντονο ύφος προς ένα δημοσιογράφο, την ώρα που έκανε δηλώσεις μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Νιου Γιορκ Νικς, με τον «Greak Freak» να ενοχλείται από την συμπεριφορά του συγκεκριμένου άνδρα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν άλλη μια ήττα στην φετινή σεζόν στο ΝΒΑ, με τα «ελάφια» του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκονται αρκετά χαμηλά στην βαθμολογία.

Λίγοι οι συνεχόμενες κακές εμφανίσεις της ομάδας, λίγο η πίεση από τα media, είχαν ως αποτέλεσμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να απευθυνθεί προς ένα δημοσιογράφο, ο οποίος φαίνεται να ήταν εριστικός προς το πρόσωπο του Έλληνα μπασκετμπολίστα.

Συγκεκριμένα την ώρα που ο 29χρονος έκανε δηλώσεις, θέλησε να σταματήσει και να μιλήσει προς ένα δημοσιογράφο που βρισκόταν στον χώρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Φίλε αν δεν θες να βρίσκεσαι εδώ μπορείς να φύγεις. Σου μιλάω ειλικρινά.

Αν δεν θες να είσαι εδώ μπορείς να φύγεις».

