Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους συμπαίκτες του στους Μπακς βρέθηκαν στο Λευκό Οίκο στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής συνάντησης του Προέδρου των ΗΠΑ με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέα με τον αδερφό του Θανάση και τους υπόλοιπους πρωταθλητές του NBA πήγαν στο Λευκό Οίκο και συναντήθηκαν με τον Τζο Μπάιντεν.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο έκλεψαν και πάλι τις εντυπώσεις, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναφέρεται στη διαδρομή του από τα Σεπόλια μέχρι τον Λευκό Οίκο.

“Είναι υπέροχα, είναι πραγματικά υπέροχα! Από τα Σεπόλια στο Οβάλ Γραφείο, για να συναντήσουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Είμαι ευγνώμων γι αυτή την ευκαιρία, είναι ένα παράδειγμα πως με σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχεις πράγματα στη ζωή σου. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο, το γεγονός πως είμαστε στον Λευκό Οίκο, συναντώντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ”, ήταν το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

“From Sepolia to The Oval Office.”@Giannis_An34 and the 2021 Champion @Bucks arrive to The @WhiteHouse. 🏆 pic.twitter.com/fZ05Ao0WVv