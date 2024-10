Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το CBS Sports βλέπει αίτημα ανταλλαγής, εάν «τα πράγματα πάνε άσχημα φέτος στο Μιλγουόκι»

Νέο δημοσίευμα στις ΗΠΑ που ισχυρίζεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενδέχεται να ζητήσει ανταλλαγή από τους Μιλγουόκι Μπακς, σε περίπτωση που “στραβώσει” η φετινή σεζόν στο ΝΒΑ.

Αυξάνονται οι φήμες που θεωρούν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αποκλείεται να… κουνήσει μαντίλι στους Μιλγουόκι Μπακς και ζητήσει να γίνει trade, ακόμα και κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, στην περίπτωση που δει ότι οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπορούν να κάνουν και πάλι το παραπάνω “βήμα”.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του “CBS Sports”, Μπιλ Ρίτερ, διάφορα στελέχη ομάδων του NBA έχουν ήδη αρχίσει να θεωρούν το ενδεχόμενο αυτό ολοένα και πιο πιθανό.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι αν τα πράγματα πάνε άσχημα για το Μιλγουόκι πως ο Γιάννης θα είναι διαθέσιμος για trade και θα πιέσει για να αποχωρήσει του χρόνου» ανέφερε ο Ρίτερ, που παρουσίασε και δύο από τους προορισμούς που ακούγονται ως πιθανοί, και συγκεκριμένα τους Μαϊάμι Χιτ και τους Μπρούκλιν Νετς!

“There’s a rising sense of confidence that if things go badly in Milwaukee that Giannis could be available for trade, would really force his way out of Milwaukee, in the next year.”@sportsreiter pic.twitter.com/9V4MovUmSw