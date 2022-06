Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε πάμφτωχος στα Σεπόλια και πλέον είναι από τους πιο πλούσιους αθλητές του κόσμου και πρωταθλητής του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αυτό το “τρελό” ταξίδι του Greek Freak καταγράφεται και στην ταινία “Rise” του Dinsey Plus, που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σήμερα 24 Ιουνίου.

Ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως είχε την ευκαιρία να δει πρώτος την ταινία μαζί με την οικογένειά του και στη συνέχεια ανέβασε μία φωτογραφία στο twitter με το… πριν και το μετά. Από τα Σεπόλια στη Disney…

How it started…how it’s going ,🙌🏾💚💙 pic.twitter.com/ao19l1PQHg