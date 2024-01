Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντιμετώπισε για πρώτη φορά το νέο σούπερ σταρ του NBA, Βίκτορ Γουενμπανιάμα και προσέφερε ένα προσωπικό σόου, στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς με 125-121 κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Σε ένα μεγάλο ντέρμπι στο NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βίκτρο Γουενμπανιάμα είχαν μία φοβερή “μονομαχία”, με τον “Greek Freak” να βγαίνει νικητής, όντας ασταμάτητος και απέναντι στο πανύψηλο και… ελαστικό rookie από τη Γαλλία.

Ο δύο φορές MVP του NBA ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με φοβερή στατιστική, καθώς είχε 44 πόντους (17/25 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/6 βολές), 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 τάπα σε 39:30 λεπτά συμμετοχής. Αντίθετα, ο Γάλλος σέντερ έμεινε στους 27 πόντους, με 9 ριμπάουντ και 5 τάπες.

Greek Freak was on one tonight.



44 PTS | 14 REB | 7 AST | 2 STL