Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τρώει στρείδια και χορεύει από τον ενθουσιασμό του – «Είναι αφροδισιακά»

Τον ενθουσιασμό του με τα στρείδια που δοκίμασε έδειξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος σε βίντεο που ανήρτησε στα social media φαίνεται να χορεύει από τη χαρά του.

«Ήξερα ότι πάντα μου άρεσαν τα στρείδια για κάποιο λόγο» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο X (πρώην Twitter) o Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, του χορού του και σχολιάζοντας την εμπειρία που είχε δοκιμάζοντας στρείδια, ακούγεται να λέει: «αφροδισιακά».

Στο βίντεο φαίνεται και η σύζυγός του Μαράια, η οποία αντίθετα με τον Greek Freak δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα από την εμπειρία του, λέγοντάς του «σε παρακαλώ μην τα κάνεις αυτά, φα’ τα να πάμε σπίτι».

I knew I always liked oysters for some reason 🦪🤣 pic.twitter.com/UlkYciisa7