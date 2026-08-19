Αθλητικά

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Ο λόγος που δεν μπορεί να φορέσει το νούμερο «65» στην Ντόρτμουντ

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και επέλεξε να φορά τον αριθμό «45»
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τα χρώματα της Ντόρτμουντ/ Borussia Dortmund
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι εδώ και λίγα 24ωρα παίκτης της Ντόρτμουντ και όπως έγινε γνωστό τη νέα σεζόν θα φορά το νούμερο «45» και όχι το «65» που χρησιμοποιούσε στον ΠΑΟΚ.

Ο λόγος που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί με το αγαπημένο του νούμερο στην καριέρα του στην Ντόρτμουντ είναι το πρωτόκολλο της Bundesliga, το οποίο επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να επιλέγουν αριθμούς από το «1» μέχρι και το «49».

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην ποδοσφαιρική του καριέρα στον ΠΑΟΚ έχει φορέσει το νούμερο «65» και το «7», ενώ με την Εθνική Ελλάδας έχει χρησιμοποιήσει το «17», το «18», το «19» και το «20».

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