Γιάννης Βαρδινογιάννης, «Καπετάνιος», Τσίπρας και Διαμαντίδης στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια στη Λεωφόρο για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό, στο τελευταίο ντέρμπι στην ιστορική του έδρα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τον άλλοτε πρόεδρο του τριφυλλιού, Γιάννη Βαρδινογιάννη, να δίνει το “παρών” το γήπεδο μαζί με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και τον Βέλιμιρ Ζάετς.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην παρακολουθούσε από κοντά την ομάδα, ωστόσο δεν ήθελε να λείπει από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Στο μεταξύ, στα επίσημα της Λεωφόρου βρέθηκαν ακόμα ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Αλέξης Τσίπρας.

Η Λεωφόρος ήταν κατάμεστη μετά από αρκετό καιρό για να δει την αγαπημένη του ομάδα κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο.