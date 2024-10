Γιασικεβίτσιους και Μπαρτζώκας είχαν «θερμό» επεισόδιο στο Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: «Ήταν ασεβής απέναντί μου»

Επεισόδιο μεταξύ Γιώργου Μπαρτζώκα και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο φινάλε του Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός, με τον Λιθουανό κόουτς να πηγαίνει με πολύ εκνευρισμό προς το μέρος του Έλληνα προπονητή και πολύ κόσμο να μπαίνει στη μέση για να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Λίγο έλειψε να ξεφύγουν τα πράγματα αμέσως μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην έδρα της Φενέρμπαχτσε (82-71) μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζώκα αι του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Δευτερόλεπτα αφού ολοκληρώθηκε ο αγώνας, οι δυο προπονητές πλησίασαν ο ένας τον άλλο για την τυπική χειραψία, αλλά λογομάχησαν έντονα, με τον Λιθουανό να βγάζει εκνευρισμό και τον Έλληνα προπονητή να αντιδρά ανάλογα.

Παίκτες των δύο ομάδων μπήκαν στη μέση για να μην “ξεφύγει” η κατάσταση. Τα πνεύματα σύντομα ηρέμησαν, με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων να αποδεικνύεται καταλυτική και τους δύο προπονητές να αποχωρούν για τα αποδυτήρια.

Heated moment between Bartzokas and Jasikevicius after the end of the game#basketball #euroleague #fener #olympiacosbc #fenerbache #paobc pic.twitter.com/yaSR5NEGn0