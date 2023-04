Στη Βραζιλία ο χρόνος… σταμάτησε στις 29 Δεκεμβρίου του 2022, όταν και πέθανε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της χώρας και για πολλούς ο καλύτερος όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο, ο θρύλος Πελέ.

Οι τιμές προς τον Πελέ συνεχίζονται έτσι σε όλα τα γήπεδα και στο πλαίσιο αυτό, στον αγώνα της Σπορτ Ρεσίφε με τη Ρεκόρ, εμφάνισαν μία γιγαντιαία κούκλα με τη μορφή του “μαύρου δαμαντιού”.

Η φιγούρα πάντως δίχασε τον κόσμο στα social media, καθώς κινείτο από έναν άνθρωπο μέσα σε αυτή και κάποια στιγμή έβγαλε τα χέρια του από το σημείο που θα ήταν τα… απόκρυφα του Πελέ.

Antes de Sport x Retrô, pela final do Pernambucano, Pelé foi homenageado 👏👏👏



O boneco gigante do Rei entrou no gramado da Ilha do Retiro e deu o pontapé inicial para a decisão, sendo aplaudido pelos jogadores, equipe de arbitragem e pelos torcedores #ge pic.twitter.com/9FQo1wCMRe