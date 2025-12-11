Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόντε Μόρις»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (12/12/25/ 21:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις καθιερωμένες δηλώσεις στο αεροδρόμιο μίλησε για τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αφού εξήγησε ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε αρεκτό καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόντε Μόρις, ρωτήθηκε για την απόκτησή ψηλού και απάντησε αφοπλιστικά «δηλαδή, έλεος».

Οι Πειραιώτες θα ψάξουν τη νίκη στην Ισπανία για να προσπεράσουν την Μπαρτσελόνα και να μπουν ξανά στην πρώτη εξάδα της Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή των «ερυθρολεύκων»

«Πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά ενάντια στον τρόπο με τον οποίο αμύνεται και επιτίθεται η Μπαρτσελόνα. Η φιλοσοφία του Τσάβι (Πασκουάλ) είναι να στοχεύει και αμυντικά και επιθετικά σε κάθε παίκτη ξεχωριστά, πάει αρκετά στο ποστ, σε μις-ματς. Πρέπει να είμαστε φίζικαλ όπως πάντα και πρέπει να έχουμε υπομονή.

Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, με παίκτες που γνωρίζουν την EuroLeague, έχουν πολλά παιχνίδια και ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις, οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πιο physical, να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα παντού και να επιβάλλουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού.

Για τον Μόντε Μόρις: Ψάχναμε καιρό να πάρουμε έναν παίκτη. Θέλαμε έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος. Δηλαδή έναν έναν point guard που να είναι floor general, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σκορ στην περιφέρεια με τους παίκτης που έχουμε, αλλά και οι ψηλοί μας, οι φόργουορντ μας είναι όλοι καλοί επιθετικοί παίκτες.

Χρειαζόμασταν έναν ακόμα παίκτη που θα μας καθοδηγήσει, θα πασάρει στον ελεύθερο παίκτη. Μένει να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Μόρις, γιατί έχει να παίξει πάνω από έναν μήνα, από το τελευταίο του ματς με τους Πέισερς και σίγουρα θα χρειαστεί ένα διάστημα. Οκ, το ξέρουμε και το περιμένουμε».

Η απάντησή του σε ερώτηση για απόκτηση ψηλού: «Δηλαδή, έλεος. Τόσο καιρό με ρωτούσατε για αυτό (για κοντό), τώρα που πήραμε, συνεχίζεται να με ρωτάτε (για μεταγραφή ψηλού);».

Για το μέσο όρο ηλικίας της Μπαρτσελόνα: «Αυτό το μειονέκτημα, του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας, φαίνεται όταν έχεις πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή. Νομίζω ότι μια ομάδα με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, δυσκολεύεται, όταν παίζει πολλά συνεχόμενα ματς και χρειάζεται να ξοδέψει μεγάλη ενέργεια. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα.

Η Μπαρτσελόνα δείχνει καλά και στο πρωτάθλημά της παίζει καλά και γενικά οι νίκες που έχει κάνει, με τον Παναθηναϊκό ή τον Ερυθρό Αστέρα έξω. Αν κάνει το παιχνίδι που εκείνη θεωρεί, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει, γιατί έχει μεγάλης αξίας παίκτες».

Για την κατάσταση του Ολυμπιακού και τον Γουόρντ: «Είχαμε καλές προπονήσεις. Μας λείπει ο Γουόρντ, που χτύπησε και αυτό είναι σημαντικό για εμάς, αλλά νομίζω θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση, γιατί δουλέψαμε σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι οι ομάδες εξελίσσονται μέσα στη χρονιά και νομίζουμε πως θα βελτιωθεί και η δική μας».