Γιώργος Σπανός: Πρόστιμο 10.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για «ψυχολογική βία» σε διαιτητές μετά το Ατρόμητος – AEΛ Novibet

Τις αποφάσεις της για τα όσα διαδραματίστηκαν στην αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ, επιβάλλοντας πρόστιμο 10.000 ευρώ στον ισχυρό άνδρα της ομάδας του Περιστεριου, Γιώργο Σπανό.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τιμώρησε τον Γιώργο Σπανό με το συγκεκριμένο πρόστιμο, τονίζοντας ότι μετά τον αγώνα Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet, βρέθηκε στα αποδυτήρια των διαιτητών, τους πλησίασε και άσκησε σε βάρος τους ψυχολογική βία.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Σπανός, είχε λάβει τιμωρία και από τον αθλητικό δικαστή της Super League, με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια για ένα μήνα.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Αφού έλαβε υπόψη της την Έκθεση Παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της διοργανώτριας αρχής, από τα οποία προκύπτει ότι, μετά από τη λήξη του αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΕΛ NOVIBET, στις 18/04/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική των Playouts του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025/2026, και ενώ οι διαιτητές του αγώνα βρίσκονταν στα αποδυτήρια, τους πλησίασε ο μεγαλομέτοχος της γηπεδούχου ομάδας, Γεώργιος Σπανός και άσκησε σε βάρος τους ψυχολογική βία, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 33/2026 Απόφασή της, σε βάρος του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, Γεωργίου Σπανού, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 5085/2024, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.