Αθλητικά

Γιώργος Σπανός: Πρόστιμο 10.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για «ψυχολογική βία» σε διαιτητές μετά το Ατρόμητος – AEΛ Novibet

Η απόφαση της ΔΕΑΒ πάρθηκε, έχοντας λάβει υπόψη της την έκθεση παρατηρητή και το φύλλο αγώνα
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Τις αποφάσεις της για τα όσα διαδραματίστηκαν στην αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ, επιβάλλοντας πρόστιμο 10.000 ευρώ στον ισχυρό άνδρα της ομάδας του Περιστεριου, Γιώργο Σπανό.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τιμώρησε τον Γιώργο Σπανό με το συγκεκριμένο πρόστιμο, τονίζοντας ότι μετά τον αγώνα Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet, βρέθηκε στα αποδυτήρια των διαιτητών, τους πλησίασε και άσκησε σε βάρος τους ψυχολογική βία.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Σπανός, είχε λάβει τιμωρία και από τον αθλητικό δικαστή της Super League, με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια για ένα μήνα.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Αφού έλαβε υπόψη της την Έκθεση Παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της διοργανώτριας αρχής, από τα οποία προκύπτει ότι, μετά από τη λήξη του αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΕΛ NOVIBET, στις 18/04/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική των Playouts του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025/2026, και ενώ οι διαιτητές του αγώνα βρίσκονταν στα αποδυτήρια, τους πλησίασε ο μεγαλομέτοχος της γηπεδούχου ομάδας, Γεώργιος Σπανός και άσκησε σε βάρος τους ψυχολογική βία, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 33/2026 Απόφασή της, σε βάρος του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, Γεωργίου Σπανού, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 5085/2024, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo