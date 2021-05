Το παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, το οποίο αναβλήθηκε εξαιτίας της εισβολής οπαδών στο Ολντ Τράφορντ, ορίστηκε σε νέα ημερομηνία.

Η αναμέτρηση ήταν να πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου, αλλά τελικά θα διεξαχθεί στις 13 Μαΐου, μετά τα επεισόδια που έκαναν οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι έκαναν χαμό στο γήπεδο, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν και να απαιτήσουν την έξοδο των Γκλέιζερ από τη διοίκηση.

3 – Manchester United will face Aston Villa, Leicester & Liverpool in the space of five days between 9-13th May, the first time they’ve played three league games in five days since April 1992. Busy.