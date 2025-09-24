Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Οι Ελβετοί ψάχνουν αντίδραση κόντρα στους πράσινους στο Europa League

Γιουνγκ Μπόις και Παναθηναϊκός συγκρούονται στην Ελβετία το βράδυ της Πέμπτης (22:00, 25/9/2025) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο προπονητής της Γιουνγκ Μπόις, Τζιόρτζιο Κοντίνι, περιμένει από την ομάδα του να βγάλει αντίδραση στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μετά τον αναπάντεχο αποκλεισμό στο Κύπελλο.

Η αντίπαλος του τριφυλλιού αποκλείστηκε από την Ααράου, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας και ο τεχνικός της ομάδας δέχθηκε έντονη κριτική από τον κόσμο.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Κοντίνι τόνισε ότι στόχος των Ελβετών είναι να βγάλουν αντίδραση κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Όσα δήλωσε ο προπονητής της Γιουνγκ Μπόις

«Όλοι ξέρουμε πόσο απογοητευτικό ήταν να μείνουμε εκτός Κυπέλλου. Κοιτάμε μπροστά, το αναλύσαμε, αλλά το αφήσαμε πίσω μας. Συγκεντρωνόμαστε στον Παναθηναϊκό. Είναι μία νέα διοργάνωση και οι παίκτες θέλουν να ξεκινήσουν καλά. Αντιμετωπίζουμε μία μεγάλη ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα, για να παίξουμε με ένταση, με ποιότητα κι έχουμε κίνητρο.

Είναι η δουλειά μας να αναλύουμε και να προχωράμε. Είναι πιο εύκολο για μένα τώρα να το αφήσω πίσω αυτό που έγινε στο Κύπελλο. Θα κοιτάξεω να δώσω στους παίκτες ένα πλάνο κι εμπιστοσύνη».

-Ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή. Επηρεάζει αυτό το πλάνο σας;

«Παίζει ρόλο στην ανάλυση. Έπαιζε με άλλες αρχές και ο προπονητής άλλαξε. Συγκεντρωνόμαστε στο στυλ παιχνιδιού μας. Ασφαλώς υπάρχει αλλαγή στον τρόπο ανάλυσης. Αλλά κοιτάμε πρώτα εμάς».

-Για την έντονη κριτική και τα σενάρια ότι δεν είναι πλέον ασφαλής στον πάγκο της ομάδας;

«Δεν διάβασα τι γράφτηκε, αλλά ευχαριστώ για την πληροφορία. Αυτή είναι η δουλειά σας. Δεν φοβάμαι και δεν χρειάζεται να πω κάτι στους δημοσιογράφους».

-Για το ρόστερ είστε ικανοποιημένος;

«Είμαι ικανοποιημένος μπορούμε να ανταποκριθούμε με ποιότητα στις δύο διοργανώσεις. Υπάρχουν προσδοκίες και είμαι αισιόδοξος. Είναι στο χέρι μου να φέρω την ποιότητα των παικτών στον αγωνιστικό χώρο. Στην Ευρώπη θ’ ανταγωνιστούμε μεγάλους αντιπάλους και θέλουμε να φέρουμε νίκες στο γήπεδο για τον κόσμο μας».