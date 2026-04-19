Γιουβέντους – Μπολόνια 2-0: Νίκη τετράδας της «γηραιάς κυρίας» στη Serie A

Η Γιουβέντους κέρδισε 2-0 την Μπολόνια στο Τορίνο για την 33η αγωνιστική της Serie A και ξέφυγε στο +5 από την Κόμο και είναι κοντά στην εξασφάλιση του Champions League της νέας σεζόν.

Ο Ντέιβιντ άνοιξε το σκορ στο 2′, μετά από ασίστ του Καλουλού και άνοιξε το δρόμο για τη νίκη της Γιουβέντους επί της Μπολόνια. Ο Τουράμ, που πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο στο 57′, μετά από πάσα του ΜακΚένι «καθάρισε» τη νίκη της ομάδας του Σπαλέτι.

Η Γιουβέντους μετά το πολύτιμο τρίποντο που πήρε κόντρα σε μία αξιόλογη ομάδα, είναι στην 4η θέση με 63 βαθμούς. Είναι τρεις βαθμούς πίσω από Μίλαν και Νάπολι, ενώ άφησε στο -5 την Κόμο. Η Μπολόνια είναι 8η με 48 βαθμούς.