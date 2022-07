Ο Γκάρεθ Μπέιλ άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της LA FC στο MLS, λίγα λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ουαλός ποδοσφαιριστής, Γκάρεθ Μπέιλ, μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση της LA FC κόντρα στο Κάνσας και στο 83ο λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ιδανικό τελείωμα, έπειτα από ασίστ του Αράνγκο.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης δεν άργησε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην Αμερική, δείχνοντας έτοιμος για το Μουντιάλ του Κατάρ.

Δείτε το γκολ του Γκάρεθ Μπέιλ:

GARETH BALEEEEE@GarethBale11 scores his first goal in MLS for @LAFC! pic.twitter.com/Pk6J5tyLeO