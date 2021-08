Η Λιόν πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ για το 3-1 στο παιχνίδι με την Κλερμόν για τη δεύτερη αγωνιστική της Ligue 1, το οποίο και θύμισε τέρμα από το… playstation.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, οι παίκτες της άλλαξαν την μπάλα με τη… μία, τέσσερις φορές και έφθασαν από το κέντρο μέχρι την περιοχή, με πρωταγωνιστή τον Λούκας Πακετά.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν αυτός που μετά από μία σειρά υπέροχων συνεργασιών, βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και πλάσαρε ιδανικά, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μία πραγματικά πανέμορφη προσπάθεια για την ομάδα του.

This is beautiful football from Lyon. Stunning to watch & finished off brilliantly by Lucas Paqueta. Might be goal of the day already pic.twitter.com/spfFeAYfYq