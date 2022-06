Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, οι πρωταθλητές ΝΒΑ, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, πραγματοποίησαν την καθιερωμένη παρέλαση των θριαμβευτών, γνωρίζοντας την «αποθέωση» στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο από χιλιάδες φίλους της ομάδας.

Οι φίλοι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν μαζί με την αγαπημένη τους ομάδα το πρωτάθλημα ΝΒΑ (7ο) που κατέκτησε.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της παρέλασης ο MVP των τελικών, Στεφ Καρι, ενώ οι Κλέι Τόμπσον και Ντέιμον Γκριν έδωσαν το δικό τους… τόνο στην γιορτή των Γουόριορς. Μάλιστα, ο δεύτερος κατέβηκε από το λεωφορείο της ομάδας και μπήκε σε ένα κατάστημα, για να παραγγείλει παγωτό.

Την ίδια στιγμή, ο προπονητής των πρωταθλητών, Στιβ Κερ, εμφανίστηκε με ένα μπλουζάκι που έφερε πάνω του πασίγνωστη κίνηση του Στεφ Κάρι «Night, Night». Φυσικά, όλοι όσοι βρέθηκαν στο πούλμαν των «πολεμιστών» γνώρισαν την «αποθέωση».

they ask us what we do and who we do it for pic.twitter.com/RhiMOgh7Dr