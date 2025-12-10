Αθλητικά

Γκουαρντιόλα: «Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα με είχαν απολύσει σε έξι μήνες»

"Το να προπονείς τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο", ανέφερε μεταξύ άλλων ο Καταλανός προπονητής
REUTERS

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έκανε μία δήλωση που προκάλεσε αίσθηση πριν τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, αναφέρθηκε στην τεράστια πίεση που έχει η θέση του προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης, στηρίζοντας ουσιαστικά τον συμπατριώτη του, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος δέχεται σκληρή κριτική.

Ο Γκουαρντιόλα χαρακτήρισε τη δουλειά στον πάγκο της Ρεάλ ως «την πιο δύσκολη στο ποδόσφαιρο».

«Το να προπονείς τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο. Αν είχα τις περσινές μου επιδόσεις ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, θα με είχαν απολύσει μέσα σε έξι μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεπ Γκουαρντιόλα.

