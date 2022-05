Οι Γκρίζλις επικράτησαν εντός έδρας των Γουόριορς με 106-101 και ισοφάρισαν την σειρά των ημιτελικών της Δύσης σε 1-1.

Η ομάδα του Μέμφις έβγαλε αντίδραση μετά το μπρέικ, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μοράντ. Ο ηγέτης των Γκρίζλις ολοκλήρωσε τον αγώνα με 47 πόντους (10/19 εύστοχα δίποντα, 5/12 τρίποντα, 12/13 βολές), 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 41 λεπτά συμμετοχής ενώ σημείωσε και τους τελευταίους 15 πόντους της ομάδας του.

Για τους γηπεδούχους ο Ζαϊρ Γουίλιαμς πρόσθεσε 14 πόντους ενώ ο Τζάρεν Τζάκσον είχε 12 πόντους πριν αποβληθεί με 6 φάουλ για 3ο ματς στην φετινή postseason.

Για τους «πολεμιστές» ο Στεφ Κάρι σημείωσε 27 πόντους ενώ είχε 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ με τον Τζόρνταν Πουλ να προσθέτει 20 πόντους.

Χαρακτηριστικό του παιχνιδιού ο τραυματισμός του Γκάρι Πέιτον μόλις δύο λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα από σκληρό φάουλ του Ντίλον Μπρουκς ο οποίος αποβλήθηκε με fragrant 2 φάουλ.

Dillon Brooks ejected after this hard foul on GPII 😳 pic.twitter.com/SOPdOJFXow