Οι Γκρίλις διέλυσαν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 134-95 μέσα στο Μέμφις και έμειναν ζωντανοί στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης μειώνοντας σε 3-2.

Κορυφαίοι των νικητών, που αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τον Τζα Μοράντ, ήταν οι Τζάρεν Τζάκσον, Ντέσμοντ Μπέιν και Τάιους Τζόουνς, που σημείωσαν από 21 πόντους ενώ για τους «πολεμιστές» ο Κλέι Τόμπσον είχε 19 πόντους και ο Στεφ Κάρι είχε 14 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επόμενη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Σαν Φρανσίσκο τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/5) στις 05:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να αναφέρουμε ότι πριν από το Game 5, ο Στέφ Κάρι έκανε… δηλώσεις πρόκρισης, αναφέροντας πως οι Γουόριορς θα διαλύσουν τους Γκρίζλις (σ.σ. Whoop that trick στην αμερικανική αργκό). Τα λόγια όμως του ηγέτη της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο δεν επαληθεύτηκαν και οι οπαδοί των γηπεδούχων είχαν μια πολύ “καλή”… απάντηση να του δώσουν.

Μετά τη λήξη του αγώνα, η ομάδα που χορεύει στα παιχνίδια των Γκρίζλις πήγε μπροστά στον Κάρι, τη στιγμή που εκείνος περίμενε να δώσει συνέντευξη στο παρκέ και τραγούδησε -μαζί με τους οπαδούς στην εξέδρα- το “Whoop that trick” του D-Jay.

Ο Κάρι φάνηκε να αντιμετωπίζει το… σκηνικό με χιούμορ την ώρα που ο συμπαίκτης του, Ντρέιμοντ Γκριν, το διασκέδαζε με την ψυχή του, κουνώντας την πετσέτα του στον ρυθμό, ακριβώς δίπλα του.

Grizzlies dance crew singing “Whoop that trick” in Steph’s face 💀



(via @BenGolliver)pic.twitter.com/nVlGwESKHu