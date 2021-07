Ο Ρότζερ Φέντερερ συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στο Γουίμπλεντον, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (7-5, 6-4, 6-2) του Ιταλού Λορέντζο Σόνεγκο και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Ο Ελβετός θρύλος του τένις, που αποσύρθηκε κατά τη διάρκεια του Roland Garros επειδή δεν βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά τον τραυματισμό του, δείχνει πολύ πιο δυνατός στο βρετανικό Γκραν Σλαμ, στο οποίο και συμμετέχει για 22η φορά στην τεράστια καριέρα του.

O πολυνίκης του θεσμού με 8 κατακτήσεις, πέρασε για… πλάκα στην 8άδα και μπορεί να έχει πια βλέψεις ακόμη και για τον τίτλο, αν και μπροστά του βρίσκεται το πρώτο μεγάλο “εμπόδιο”, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο2 του κόσμου).

