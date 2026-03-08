Greek Basketball League: Με Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Ηρακλής – Παναθηναϊκός ολοκληρώνεται η 20η αγωνιστική

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επιστρέφουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους στην Greek Basketball League.

Για την 20ή αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, ο αήττητος Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 13:00, με στόχο την 19η νίκη του. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» με τον Παντελή Μπούτσκο στη θέση του βασικού προπονητή και τον Αντρέα Τρινκιέρι σε ρόλο συμβούλου (σ.σ. θα επιστρέψει μέσα στην εβδομάδα από την Ιταλία) αναζητά τη 12η νίκη του σε 17 αναμετρήσεις κι ενώ βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Στη Θεσσαλονίκη αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός, στις 16:00 απέναντι στον Ηρακλή. Οι «πράσινοι» μετά την… απρόσμενη ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου στο Telekom Center Athens θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μέσα στο Ιβανώφειο.

Οι «πράσινοι» μετρούν δύο ήττες στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές και τρεις συνολικά στο φετινό Πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» είχαν περισσότερες από δύο ήττες κανονικής περιόδου ήταν πριν από 11 χρόνια, στην περίοδο 2014-15 όταν ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση του πρωταθλήματος με ρεκόρ 23-3.

Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος με 33 βαθμούς σε 18 αγώνες, ενώ ο «Γηραιός» έχει 24 βαθμούς σε 17 αναμετρήσεις.