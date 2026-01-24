Αθλητικά

Greek Basketball League: Σπουδαίες νίκες για Άρη Betsson και Μύκονο Betsson κόντρα σε Προμηθέα και Ηρακλή

Τεράστιο διπλό του Άρη στην Πάτρα, κομβική εντός έδρας νίκη για τους νησιώτες
Οι παίκτες του Άρη στην έδρα του Προμηθέα
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Το αποφασιστικότερο βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής στην Greek Basketball League έκανε η Μύκονος Betsson, η οποία επικράτησε εντός έδρας του Ηρακλή με 83-80 για την 16η αγωνιστική.

Η Μύκονος του Βαγγέλη Ζιάγκου βρέθηκε από το +12 (53-41, 22’30”, στο -4 (68-72, 35’49”), αλλά άντεξε στην πίεση του Ηρακλή και τον κέρδισε για δεύτερη φορά φέτος.

Κάπως έτσι, οι νησιώτες ανέβηκαν στο 7-8. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έπεσε στο 6-8.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-22, 45-39, 55-58, 83-80.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): ‘Απλμπι 15 (0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Μουρ 13, Ρέι 17 (1/2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σιδηροηλίας 4, Μπριγκς 15 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Γερομιχαλός, Σκουλίδας, Μάντζαρης, Χέσον 3 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάνατι 16 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 10 (8 ριμπάουντ), Ράιτ-Φόρμαν 12 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 9 λάθη), Χρηστίδης, Σίλλας 7 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Στρονγκ 11 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σμιθ 15 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Γουέρ 2 (8 ριμπάουντ), Καμπουρίδης, Έλντερ-Ντέιβις 11 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Μυκόνου: 29/51 δίποντα, 3/15 τρίποντα, 16/23 βολές, 38 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 14 επιθετικά), 16 ασίστ, 13 λάθη, 11 κλεψίματα, 4 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 20/37 δίποντα, 9/32 τρίποντα, 13/18 βολές, 43 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 18 επιθετικά), 19 ασίστ, 20 λάθη, 4 κλεψίματα, 4 μπλοκ.

Προμηθέας – Άρης Betsson 97-103

Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε ο Άρης στην Πάτρα. Οι Θεσσαλονικείς, έπειτα από ένα “τρελό” παιχνίδι, επικράτησαν του Προμηθέα με 103-97 και ανέβηκαν στο 7-7.

Ο Άρης πραγματοποίησε ένα διαστημικό πρώτο ημίχρονο, όπου έβαλε 64 πόντους. Στη συνέχεια, ο Προμηθέας έβγαλε αντίδραση και πήγε να κάνει μεγάλη ανατροπή, αλλά τελικά η νίκη πήγε στα χέρια της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία βασίστηκε στους Νουά, Τζόουνς, Μήτρου Λονγκ και Άντζουσιτς.

Στο 6-9 έπεσε ο Προμηθέας, ο οποίος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο φινάλε και έδωσε συνέχεια στην πτωτική του πορεία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-29, 54-62, 72-80, 97-103.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 19 (4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόουλμαν 11 (2/9 σουτ, 6 ριμπάουντ), Πλώτας 8 (1), Καραγιαννίδης (0/3 δίποντα, 0/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γκρέι 23 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 11/12 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τάκερ 19 (2/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Μπαζίνας 7 (1), Λάγιος, Μπέλο 10 (3/4 δίποντα, 4/5 βολές), Σταυρακόπουλος.

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 16 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 18 (3/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Νουά 21 (7/9 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Χάρελ 9 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αντετοκούνμπο 4 (11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Τσαϊρέλης 4, Φόρεστερ 5, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 2, Άντζουσιτς 19 (2/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ), Κουλμπόκα 3 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 16/36 δίποντα, 10/29 τρίποντα, 35/46 βολές, 37 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 10 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 24 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη Betsson: 23/43 δίποντα, 11/29 τρίποντα, 24/27 βολές, 43 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 12 επιθετικά), 27 ασίστ, 6 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 15 λάθη, 33 φάουλ.

