Greek Basketball League: Σπουδαίες νίκες για Άρη Betsson και Μύκονο Betsson κόντρα σε Προμηθέα και Ηρακλή

Το αποφασιστικότερο βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής στην Greek Basketball League έκανε η Μύκονος Betsson, η οποία επικράτησε εντός έδρας του Ηρακλή με 83-80 για την 16η αγωνιστική.

Η Μύκονος του Βαγγέλη Ζιάγκου βρέθηκε από το +12 (53-41, 22’30”, στο -4 (68-72, 35’49”), αλλά άντεξε στην πίεση του Ηρακλή και τον κέρδισε για δεύτερη φορά φέτος.

Κάπως έτσι, οι νησιώτες ανέβηκαν στο 7-8. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έπεσε στο 6-8.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-22, 45-39, 55-58, 83-80.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): ‘Απλμπι 15 (0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Μουρ 13, Ρέι 17 (1/2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σιδηροηλίας 4, Μπριγκς 15 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Γερομιχαλός, Σκουλίδας, Μάντζαρης, Χέσον 3 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάνατι 16 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 10 (8 ριμπάουντ), Ράιτ-Φόρμαν 12 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 9 λάθη), Χρηστίδης, Σίλλας 7 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Στρονγκ 11 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σμιθ 15 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Γουέρ 2 (8 ριμπάουντ), Καμπουρίδης, Έλντερ-Ντέιβις 11 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Μυκόνου: 29/51 δίποντα, 3/15 τρίποντα, 16/23 βολές, 38 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 14 επιθετικά), 16 ασίστ, 13 λάθη, 11 κλεψίματα, 4 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 20/37 δίποντα, 9/32 τρίποντα, 13/18 βολές, 43 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 18 επιθετικά), 19 ασίστ, 20 λάθη, 4 κλεψίματα, 4 μπλοκ.

Προμηθέας – Άρης Betsson 97-103

Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε ο Άρης στην Πάτρα. Οι Θεσσαλονικείς, έπειτα από ένα “τρελό” παιχνίδι, επικράτησαν του Προμηθέα με 103-97 και ανέβηκαν στο 7-7.

Ο Άρης πραγματοποίησε ένα διαστημικό πρώτο ημίχρονο, όπου έβαλε 64 πόντους. Στη συνέχεια, ο Προμηθέας έβγαλε αντίδραση και πήγε να κάνει μεγάλη ανατροπή, αλλά τελικά η νίκη πήγε στα χέρια της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία βασίστηκε στους Νουά, Τζόουνς, Μήτρου Λονγκ και Άντζουσιτς.

Στο 6-9 έπεσε ο Προμηθέας, ο οποίος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο φινάλε και έδωσε συνέχεια στην πτωτική του πορεία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-29, 54-62, 72-80, 97-103.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 19 (4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόουλμαν 11 (2/9 σουτ, 6 ριμπάουντ), Πλώτας 8 (1), Καραγιαννίδης (0/3 δίποντα, 0/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γκρέι 23 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 11/12 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τάκερ 19 (2/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Μπαζίνας 7 (1), Λάγιος, Μπέλο 10 (3/4 δίποντα, 4/5 βολές), Σταυρακόπουλος.

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 16 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 18 (3/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Νουά 21 (7/9 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Χάρελ 9 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αντετοκούνμπο 4 (11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Τσαϊρέλης 4, Φόρεστερ 5, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 2, Άντζουσιτς 19 (2/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ), Κουλμπόκα 3 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 16/36 δίποντα, 10/29 τρίποντα, 35/46 βολές, 37 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 10 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 24 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη Betsson: 23/43 δίποντα, 11/29 τρίποντα, 24/27 βολές, 43 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 12 επιθετικά), 27 ασίστ, 6 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 15 λάθη, 33 φάουλ.