Greek Basketball League: Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής για τη μάχη της παραμονής

Η κανονική περίοδος της Greek Basketball League ολοκληρώνεται σήμερα (25/4/2026) με τη διεξαγωγή της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Όλα τα παιχνίδια της Greek Basketball League θα ξεκινήσουν στις 18:15, με εξαίρεση το Παναθηναϊκός – Μύκονος που θα αρχίσει στις 16:00.

Σχεδόν όλο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη της παραμονής, με μία ομάδα να υποβιβάζεται.

Τα περισσότερα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη και στις αναμετρήσεις Άρης – Πανιώνιος και ΠΑΟΚ – Μαρούσι.

Σε περίπτωση ήττας του Πανιωνίου, ο Ιστορικός θα είναι η ομάδα που θα υποβιβαστεί στην Elite League.

Τα σενάρια στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία

Μαρούσι, Πανιώνιος, αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός στην Greek Basketball League εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού στην Elite League.

Από τις πέντε ομάδες που βρίσκονται στις 7 και τις 6 νίκες, μόνο η Καρδίτσα δεν κινδυνεύει να βρεθεί στην τελευταία θέση, καθώς υπερτερεί σε κάθε ισοβαθμία που μπορεί να προκύψει.

Αντίθετα τόσο το Μαρούσι όσο και Πανιώνιος που έχουν ρεκόρ 6-17 όσο και οι Προμηθέας και Κολοσσός που είναι στο 7-16 εμπλέκονται, με διαφορετικές πιθανότητες, στα «σενάρια» υποβιβασμού.

Αναλυτικά:



Το Μαρούσι παραμένει στην GBL:

* Αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ

* Αν ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα ηττηθεί ο Πανιώνιος από τον Άρη

Ο Πανιώνιος παραμένει στην GBL:

* Αν νικήσει τον Άρη και ηττηθεί το Μαρούσι

* Αν νικήσει τον Άρη και ταυτόχρονα νικήσουν Μαρούσι και Καρδίτσα

Τα δύο άλλα «σενάρια»

Παράλληλα υπάρχουν και δύο διαφορετικοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων που μπορούν να οδηγήσουν στην 13η θέση είτε τον Προμηθέα είτε τον Κολοσσό.

* Νίκες Αμαρουσίου, Ηρακλή, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Προμηθέας

* Νίκες Αμαρουσίου, Προμηθέα, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Κολοσσός

Σε κάθε άλλο συνδυασμό αποτελεσμάτων, υποβιβάζονται είτε ο Πανιώνιος είτε το Μαρούσι

Η 26η και τελευταία αγωνιστική

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson

18:15 ΠΑΟΚ – Μαρούσι

18:15 Προμηθέας Πάτρας – Ηρακλής

18:15 Άρης Betsson – Πανιώνιος

18:15 Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα

18:15 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

H βαθμολογία

1) Ολυμπιακός 23-0 46β.

2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.

3) ΑΕΚ 16-7 39β.

4) ΠΑΟΚ 16-7 39β.

5) Περιστέρι Betsson 14-10 38β.

6) Άρης Betsson 13-10 36β.

7) Μύκονος Betsson 9-14 32β.

8) Ηρακλής 8-15 31β.

9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β.

10) Καρδίτσα 7-16 30β.

11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.

12) Μαρούσι 6-17 29β.

13) Πανιώνιος 6-17 29β.