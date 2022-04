Απίστευτο περιστατικό στο ΝΒΑ. Μια γυναίκα, πιθανότατα διαδηλώτρια, πάτησε… παρκέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς και προσπάθησε να κολλήσει τον εαυτό της στον αγωνιστικό χώρο.

Το περιστατικό έγινε λίγο πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου δωδεκαλέπτου στο Τίμπεργουλβς – Κλίπερς για τα play in, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι εκτελούσαν βολές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, μια γυναίκα εισέβαλε στο παρκέ και προσπάθησε να κολλήσει τον εαυτό της πάνω του (το μπλουζάκι που φορούσε είχε κόλλα μπροστά).

Η ασφάλεια του γηπέδου την απομάκρυνε άμεσα και το παιχνίδι συνεχίστηκε…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A fan was escorted off after attempting to glue themselves to the floor during the Clippers-Timberwolves Play-in Game pic.twitter.com/RreK0kjPSG