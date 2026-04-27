H Euroleague υποκλίνεται στον Σάσα Βεζένκοφ: «Το γήπεδο είναι ο καμβάς του»

Ο Σάσα Βεζένκοφ έλαμψε στη φετινή regular season της Euroleaggue και κατέκτησε το βραβείο του MVP της φετινής κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης! Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε μια τρομερή πορεία με 19.4 πόντους, 6.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 1.1 λάθη και 23.1 PIR ανά 28’22” συμμετοχής σε 34 αναμετρήσεις, ξεκινώντας σε όλες ως βασικός.

Έτσι, μετά το βραβείο “Alphonso Ford Trophy” -για τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης- αλλά και ως πρώτος στην αξιολόγηση, ο Σάσα Βεζένκοφ κατακτά για δεύτερη φορά στην καριέρα του το βραβείο του MVP της Ευρωλίγκας μετά τη σεζόν 2022/23.

Η Euroleague δεν θα μπορούσε να μην δώσει μια… παραπάνω προσοχή στον κορυφαίο της παίκτη και έδωσε μια διαφορετική, καλλιτεχνική διάσταση, για να τιμήσει τον ηγέτη του Ολυμπιακού.

Η Euroleague δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται η διαδικασία δημιουργίας ενός πίνακα με θέμα τον Βεζένκοφ!

The court is his canvas.

The game is his art.

Every season, a new layer.



Two-time EuroLeague MVP – enough said. pic.twitter.com/aipAZKvr9A — EuroLeague (@EuroLeague) April 27, 2026

“Το γήπεδο είναι ο καμβάς του. Το παιχνίδι είναι η τέχνη του. Κάθε σεζόν, ένα νέο στρώμα. Δύο φορές MVP. Δεν χρειάζονται λόγια” αναφέρει η Euroleague σε ανάρτησή της.