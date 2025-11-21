H Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Παρί

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φαίνεται ότι είναι φαν του μπάσκετ, αφού πήγε για δεύτερη σερί φορά στο ΣΕΦ για αγώνα του Ολυμπιακού στην Euroleague.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρέθηκε ξανά στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Αποδεικνύεται, μάλιστα, γούρικη για τους Πειραιώτες, οι οποίοι πανηγύρισαν και πάλι τη νίκη στην έδρα τους, ανεβαίνοντας στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρακολούθησε το παιχνίδι από τα court seats, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή του αγώνα.