Η Κόκο Γκοφ είναι η νέα κάτοχος του US Open, αφού μετά από φοβερή εμφάνιση και ανατροπή στον τελικό, επικράτησε με 2-1 σετ (2-6, 6-3, 6-2) της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Σε ένα κατάμεστο γήπεδο και με τους συμπατριώτες της στις ΗΠΑ να την υποστηρίζουν από την αρχή μέχρι το τέλος, η Γκοφ οδήγησε την Σαμπαλένκα σε… άπειρα αβίαστα λάθη και κατάφερε να πάρει τη νίκη, παρότι ήταν το αουτσάιντερ του αγώνα. Η Λευκορωσίδα, κάτοχος του Australian Open το 2023, ήταν από την αρχή πιο επιθετική, πήρε εύκολα το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τις εκπληκτικές άμυνες της ταχύτατης Αμερικανίδας και χάνοντας πολλές… δικές της μπάλες, έχασε τον τίτλο.

Η Σαμπαλένκα θα βρεθεί από αύριο (11/09) στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά έχασε έναν ακόμη τελικό Γκραν Σλαμ φέτος, με την Αμερικανίδα να πανηγυρίζει για πρώτη φορά από την πλευρά της, μόλις στα 19 της χρόνια. Η Γκοφ έγινε μάλιστα η πρώτη τενίστρια των ΗΠΑ που κατακτά το US Open πριν κλείσει τα 20 της χρόνια, μετά το… είδωλό της, την Σερίνα Γουίλιαμς.

Coco Gauff won the US Open in epic fashion.



