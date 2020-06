Η σεζόν 2019-2020 κατέβασε… ρολά και χωρίς πρωταθλήτρια ομάδα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η Euroleague όμως κάνει ήδη τις κινήσεις της για την επόμενη.. ημέρα και ετοιμάζεται να ανακοινώσει το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Ο κορονοϊός ανάγκασε την Euroleague να σταματήσει τη δράση και να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν, χωρίς την ανάδειξη της κορυφαίας ομάδας. Η διοργανώτρια όμως ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά, ελπίζοντας πως δεν θα έχει τα ίδια προβλήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της, η Euroleague θα ανακοινώσει την Παρασκευή (19.06.2020) το αγωνιστικό πρόγραμμα για τη σεζόν 2020-21. Μάλιστα, για να… ζεστάνει και τον κόσμο της, η διοργανώτρια κάνει και γκάλοπ, για το ποιο παιχνίδι θα ήθελε να απολαύσει στην πρεμιέρα.

Tomorrow we announce the new season’s calendar, but what game would you like to see unveiled in advance? 👀#GameON I #EUROLEAGUEUNITED