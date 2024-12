Η Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή του Παρί – Φενέρμπαχτσε

Ένα ματς λιγότερο θα έχει το αποψινό πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Euroleague. Η διοργανώτρια ανακοίνωσε την αναβολή του Παρί – Φενέρμπαχτσε.

Η αδυναμία της Παρί να έχει την ελάχιστη διαθεσιμότητα οκτώ παικτών στο εντός έδρας ματς με τη Φενέρμπαχτσε, οδήγησε τη Euroleague στη συγκεκριμένη απόφαση.

Η κάτοχος του Eurocup έχει πολλά κρούσματα ίωσης κι έτσι η διοργανώτρια ανέβαλε το ματς. Υπενθυμίζεται πως από το παιχνίδι της Τρίτης (17.12.2024) απέναντι στη Ρεάλ έλειψαν λόγω ίωσης οι Τι Τζέι Σορτς, Γιακούμπα Ουατάρα και Έντζο Σαρβέν.

Πλέον, η Euroleague θα ορίσει το παιχνίδι σε νέα ημερομηνία.

The Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 17 game between Paris Basketball and Fenerbahce BEKO Istanbul, scheduled to be played on December 19, has been suspended due to the impossibility of Paris Basketball to have a minimum of eight players included on the… pic.twitter.com/mO8TLIk4OD