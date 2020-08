Η Euroleague ήταν ένα από τα πρωταθλήματα που διεκόπησαν οριστικά εξαιτίας του κορονοϊού, αλλά πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει και δύο τουρνουά προετοιμασίας με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να γίνει ένα τουρνουά στη Λιθουανία και τη Ζαλγκίριο Αρένα, στο οποίο θα αγωνιστεί και ο Παναθηναϊκός, αλλά κι ένα ακόμη στη Φοντέτα στην Ισπανία, όπου θα βρίσκεται κι ο Ολυμπιακός.

Οι “πράσινοι” θα βρουν απέναντί τους την Αρμάνι Μιλάνο, τη Ζαλγκίρις Κάουνας και την Αναντολού Εφές, ενώ οι “ερυθρόλευκοι” την Μπάγερν Μονάχου, τη Βιλερμπάν και τη Βαλένθια.

